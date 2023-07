Municipio puede avanzar con obra del Saucito: edil

La Alcaldía de la capital se dice en condiciones legales para iniciar el proceso constructivo del paso inferior a desnivel y el nuevo desarrollo urbano en los carriles centrales de la avenida Fray Diego de la Magdalena. El viernes ganó en definitiva el juicio de amparo.

“Un juzgado federal dice que continuamos con la obra y estamos listos. No dejo de elevar una petición de acercamiento con los interesados; no estamos cerrados y queremos platicar con ellos, si es que hay todavía algo que comentar; estuvimos atentos a las expresiones en la calle el viernes, el sábado, y este domingo”, informó el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Llamó a los interesados al diálogo, porque advirtió que la alcaldía de la capital no está cerrada a ninguna plática con ningún actor relacionado con el proyecto.

“Tenemos un programa para atender al comercio que está ahí, para cuidar el ejercicio de la obra y desde luego vamos a estar muy atentos a eso”.

Advirtió que es un hecho que se va a realizar la obra, pero están avisando y la alcaldía de la capital está tratando de hacer el último esfuerzo de platicar con los vecinos para resolver el aspecto de las colonias de alrededor.

Explicó que de las colonias de alrededor del Saucito están de acuerdo, “pero no quiero tener ningún tipo de confrontación, y no es que no quiera manifestaciones. Yo quiero que estén convencidos de que la obra les va a beneficiar e incluso más a los que están ahí frente a la iglesia del Saucito”.