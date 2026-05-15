Municipios deberán revisar zonas de riesgo por próximas lluvias

Ante la cercanía de la temporada de lluvias, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) exhortó a los ayuntamientos a identificar y actualizar sus zonas de riesgo para prevenir afectaciones por inundaciones, principalmente en municipios y colonias vulnerables a escurrimientos y acumulación de agua.

El titular de la dependencia, César Rocha Moreno, señaló que desde semanas atrás se ha solicitado a las autoridades municipales desarrollar programas especiales para el temporal de lluvias, con el objetivo de detectar puntos críticos, población vulnerable y zonas con antecedentes de afectaciones.

El funcionario explicó que entre las áreas con mayor incidencia de problemas por precipitaciones se encuentra la zona norte de la capital potosina, donde históricamente se registran inundaciones y complicaciones en vialidades, además de pasos a desnivel que suelen presentar acumulación de agua durante lluvias intensas.

Asimismo, indicó que municipios de la Huasteca, como Tamazunchale, también forman parte de las regiones que requieren vigilancia constante debido a las bajadas de agua y las condiciones geográficas que incrementan el riesgo de contingencias durante el temporal.

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Rocha Moreno pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos emitidos tanto por la CEPC como por las unidades municipales de Protección Civil y evitar salir de casa o circular por zonas de riesgo cuando existan alertamientos por lluvias fuertes, con el fin de reducir accidentes.