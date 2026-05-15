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Municipios estamos sobreauditados: EGC

Por Leonel Mora

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
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Municipios estamos sobreauditados: EGC

En el tema de transparencia, el alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que pensar en aplicar más medidas o controles sobre los ayuntamientos sería "excesivo", ya que, actualmente, los gobiernos municipales se encuentran sobreauditados en cuanto al manejo de los recursos públicos.

"Ya hay muchos controles sobre los ayuntamientos, no solamente sobre el de la capital. A nosotros nos audita el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Contraloría Interna Municipal, etcétera, además de que todos nuestros contratos están en las plataformas de transparencia. De repente pareciera excesivo, pero está bien porque se trata de dinero público, del dinero de las y los potosinos, el cual hay que cuidar y transparentar", expresó.

Expuso que de momento no tiene conocimiento de que venga otra u otras medidas adicionales para el cumplimiento de las normas de transparencia, pero agregó que todos los municipios de México, incluyendo a San Luis Potosí, están "hiperauditados".

Afirmó que, hasta ahora, su administración ha sido responsable en el manejo del dinero público, "lo cual debemos hacer con mucha transparencia", concluyó.

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