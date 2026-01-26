Municipios incumplen inversión en seguridad

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la diputada Sara Rocha Medina, reconoció que la seguridad pública en San Luis Potosí enfrenta un problema estructural, al señalar que al menos la mitad de los ayuntamientos no cumple con las condiciones mínimas en esta materia, particularmente en la aplicación de los recursos destinados a seguridad.

Rocha Medina sostuvo que la crisis en seguridad debe atenderse con urgencia y llamó a las y los alcaldes a asumir su responsabilidad, al advertir que la falta de acciones concretas termina por impactar directamente a la ciudadanía y a la gobernabilidad de los municipios.

Rocha Medina advirtió que la mayoría de los municipios enfrenta dificultades para fortalecer sus corporaciones policiales, una situación que se agravó tras la desaparición del recurso federal que anteriormente se destinaba a la seguridad pública municipal; sin embargo, admitió que la inseguridad en San Luis Potosí es una realidad y que, sin respaldo financiero de la Federación y sin coordinación entre los tres niveles de gobierno, los ayuntamientos tendrán un margen de acción muy limitado.

Este diagnóstico fue confirmado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien admitió que ningún municipio cumple con el número mínimo de policías que debería tener. Detalló que incluso Villa de Arriaga, el ayuntamiento mejor posicionado, cuenta con 25 elementos cuando debería tener al menos 35, mientras que en otros municipios apenas hay 10 policías, lo que obliga a operar con solo tres elementos por turno para cuidar a toda la población, una situación que calificó como inviable.

