Nada irregular en mi entrega recepción: exsrio. de gobierno

Hasta el momento no se han presentado observaciones "ni nada" en lo relacionado a la Secretaría General de Gobierno del Estado, correspondiente a la administración anterior, aseguró Alejandro Leal Tovías, diputado y coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Externó lo anterior al ser cuestionado sobre la presentación de amparos por parte de Daniel Pedroza Gaitán, extitular de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado (Sefin), a fin de no ser detenido ante posibles órdenes de aprehensión obsequiadas por jueces de control, a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Leal Tovías optó por no pronunciarse en lo relativo a la protección de la justicia federal, presentado por su excompañero del gabinete carrerista "para no entorpecer el debido proceso. Por respeto al debido proceso no sé en qué condiciones esté", justificó.

A pregunta expresa sobre si ha analizado ampararse por algún temor fundado, respondió que no lo tiene considerado, porque en su momento cumplió con el proceso de entrega-recepción, correspondiente a la dependencia que encabezaba.

"Yo dejé de ser secretario general de gobierno hace un año. Hice una entrega-recepción como marca la Ley, y hasta este momento no he tenido ninguna observación", precisó el diputado de representación proporcional.

En entrevista, refirió que todo exfuncionario estatal debe responder a las peticiones de aclaración del Gobierno del Estado, dado que existe un período para desahogar y aclarar las mismas. "Las autoridades actuales tienen la obligación de revisar la entrega-recepción, y en su caso, mandar llamar a cualquier exfuncionario para aclaraciones y observaciones", remató.