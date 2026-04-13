Narcomenudeo y violencia familiar, principales delitos en Villa de Pozos

La Guardia Civil de Villa de Pozos informó que, durante el mes pasado, marzo, se logró la detención de 33 personas por diversos delitos, destacando de nueva cuenta el narcomenudeo en su modalidad de posesión y la violencia intrafamiliar como principales ilícitos.

Al respecto, el director de la corporación, David Valdivia Carranza, dijo que dichas detenciones son el resultado de "una estrategia integral de vigilancia y prevención del delito, pero también de proximidad social, lo que se logra mediante recorridos constantes en colonias, zonas comerciales y puntos identificados como prioritarios, lo que nos ha permitido actuar de manera oportuna ante conductas que ponen en riesgo la tranquilidad de las familias de Villa de Pozos".