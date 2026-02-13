Necesaria, política nacional antidrogas

El consumo de drogas y su posible impacto como problema de salud pública debe abordarse desde una perspectiva nacional y con un enfoque preventivo y clínico, sostuvo el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, al advertir que los municipios carecen de facultades y recursos suficientes para enfrentar de manera integral esta problemática.

El edil consideró que el primer nivel del fenómeno es el consumo personal, al que describió como "un accidente en la vida", particularmente cuando se trata de primeros contactos con drogas, niños, adolescentes o personas con problemas de adicción, casos que —dijo— requieren atención clínica más que una respuesta exclusivamente policial.

Galindo señaló que países como Estados Unidos han transitado hacia un modelo en el que el consumo se atiende desde la salud, lo que ha reducido su carga como asunto escandaloso o criminal, y afirmó que México debería avanzar en esa misma dirección, priorizando la prevención y la atención temprana.

"Hay un escalón previo que es la prevención, antes incluso del consumo. Pero esta es una discusión que debe darse a nivel nacional; a los municipios no nos alcanza, ni siquiera tenemos facultades de salud pública. Se necesita una política nacional", puntualizó.

En cuanto al narcomenudeo, el presidente municipal reconoció que existe una dinámica constante de consumo y distribución a baja escala en la capital, aunque descartó que San Luis Potosí enfrente actualmente una presencia significativa de organizaciones delictivas de mayor nivel.

Explicó que, debido a su ubicación geográfica, el estado funciona principalmente como un punto de paso logístico, más que como un sitio donde se asiente el narcotráfico. "La verdad es que el narcotráfico solo pasa por San Luis y no se queda. En la ciudad estamos lidiando diariamente con instituciones y con casos de baja escala", afirmó.

Galindo añadió que los tres órdenes de gobierno mantienen coordinación para combatir estas conductas y que, aunque ningún municipio está exento de un cambio en el escenario de seguridad, hasta ahora no se tienen detectadas situaciones de mayor gravedad.

Finalmente, el alcalde consideró que factores como el nivel de actividad económica y empleo en la capital han contribuido a contener un crecimiento más severo del problema. "Hay un buen nivel de probabilidad de que la gente esté trabajando y tenga ingresos. No estamos en un escenario de pobreza extrema como en otros lugares donde la problemática de las drogas es mucho más marcada", concluyó.