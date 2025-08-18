“Necesario, devolver a SL su esencia amable”

“No podemos permitir que nadie nos quite la paz y la tranquilidad; San Luis Potosí siempre fue un estado amable, y no podemos permitir que se caiga en la crueldad”, advirtió el rector del Colegio Pontificio en Roma, Juan Jesús Priego Rivera. De visita en San Luis Potosí, celebró una misa dominical en el templo del Divino Maestro, en la Colonia Universitaria.

“México se ha estado convirtiendo en un país cruel, y hemos estado permitiendo; es un país donde se desollan, se matan, se les hace falta, se les extorsiona”.

Dijo que se tiene que hacer lo necesario para devolverle a San Luis Potosí su esencia amable, para que no se permita que la crueldad siga avanzando, y le agregó que eso se debe aprender de las vocaciones, de las que por cierto, dijo que cada perfil se debe concentrar en lo suyo.

Luego del Jubileo de los Jóvenes que reunió a más de un millón de todo el mundo, y de que los obispos han estado trabajando en los grandes retos de la Iglesia católica en México, dijo no tener duda de que las vacaciones para un México en paz, serán temas que estarán trabajando.

Citó como ejemplo que hay jóvenes que proyectan mensajes muy precisos aprovechando la modernización de las tecnologías de información y comunicación, y un caso se refiere al sacerdote Heriberto García, de la Diócesis de San Juan de los Lagos, quien además de ser conocido a nivel nacional como “el sacerdote tiktoker”, dio vuelo a su propia vocación por la paz, y produjo, dirigió y protagonizó un documental que se denomina “Vamos, María”, que se refiere a la vida de una religiosa, producción que fue proyectada en la Cineteca Vaticana, “y es el trabajo de un sacerdote mexicano en la Cineteca Vaticana”.