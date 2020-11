Negligencia terminó en feminicidio

Diputados del Congreso del Estado criticaron la falta de actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el presunto feminicidio de una mujer en la localidad El Carrizal, en Mexquitic de Carmona, quien previamente había denunciado que sufría violencia familiar.

El 23 de octubre pasado, la ciudadana fue ultimada a balazos presuntamente por su esposo, quien tras el ataque mortal se quitó la vida. El asesinato se magnificó porque la mujer era madre de cinco; tres niños y dos niñas.

Al respecto, Marite Hernández Correa, legisladora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), asentó que en tal crimen hubo omisión y negligencia del Estado, porque la mujer presentó la denuncia, pero no hubo respuesta contundente.

Para la congresista tal inacción gubernamental debe traducirse en sanciones administrativas, "porque no actúan de manera pertinente, de manera rápida. Me parece que no lo están haciendo".

"No hay realmente una coordinación aplicada en materia de feminicidios, de violencia (...) cada una de las dependencias quiere llevarse el privilegio de hacer ciertas cosas. Me parece que el problema va más allá", reclamó.

Por separado, Héctor Mauricio Ramírez Konishi, diputado y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, exhortó a las autoridades de procuración de justicia a que al recibir una denuncia formal, le den seguimiento detallado y "no llegar a una situación dramática como es dejar a una familia sin la madre".

El congresista del PRI, matizó que habrá de darse una aclaración de cómo se atendía la denuncia de la víctima, así como qué tipo de medidas precautorias se establecieron. "Desconozco qué medidas le pusieron, pero en función de esa medida, pues sí se tendrá qué determinar si alguien cometió una omisión que llevó a vulnerar la seguridad de esta mujer", concluyó.