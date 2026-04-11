Negocia CFE con CEA, uso de aguas residuales de T. Tenorio

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que negocia con la Comisión Estatal del Agua (CEA] la prolongación del contrato para el suministro de agua residual tratada, medida que le permitiría mantener el uso de las aguas residuales, provenientes de la tratadora del Tanque Tenorio.

Sin revelar más detalles, la empresa paraestatal confirmó que las negociaciones se encuentran inconclusas y esperaban otra reunión de trabajo para la semana próxima, en espera de alcanzar acuerdos.

La empresa informó que hay avances en el convenio para que la Comisión Estatal del Agua proporcione el agua tratada necesaria para la planta termoeléctrica de Villa de Reyes.

Aunque inició operaciones la planta de ciclo combinado, la termoeléctrica funciona con el sistema tradicional que hasta antes del año 2003 funcionaba exclusivamente con agua subterránea, hasta que el gobierno de Fernando Silva Nieto consiguió la sustitución de los que por entonces eran once pozos, con el líquido que provendría de la planta tratadora de aguas residuales del Tanque Tenorio, para lo que fue necesaria la construcción de un acueducto desde la zona hasta Villa de Reyes, con suministro por la fuerza de gravedad.

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Personal de la dependencia estatal y la CFE se reunieron el martes pasado para tratar los términos del convenio que permita sostener el abasto constante de agua del tanque Tenorio a la termoeléctrica, manera que puedan utilizar agua tratada cómo ocurre desde el año 2003