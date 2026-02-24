logo pulso
Negocios deben cumplir con trampas de grasa

Por Rolando Morales

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
El titular de la Dirección de Gestión Ecológica y de Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, subrayó la importancia de que todos los negocios que preparan alimentos, especialmente en mercados municipales, cuenten con trampas de grasa como parte fundamental del manejo adecuado de residuos.

El funcionario explicó que desde el momento en que se otorgan autorizaciones o dictámenes en materia ambiental, la dependencia realiza inspecciones para verificar el cumplimiento de esta obligación. En los casos donde se detectan irregularidades, se procede conforme a la normativa, aunque destacó que la prioridad es que los establecimientos realicen las adecuaciones necesarias antes de llegar a una sanción.

Mendieta Rivera señaló que las trampas de grasa representan "el elemento más importante" en el procesamiento adecuado de desechos derivados de la preparación de alimentos, ya que evitan que residuos grasos lleguen al sistema de drenaje y generen problemas mayores. Además, indicó que los negocios deben contratar a una empresa particular que se encargue de la correcta disposición de estos residuos.

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SLP

Alberto Martínez

Más presencia de la GCE en SLP.

SLP

Huasteca Hoy

El mosquito aedes aegypti es el vector principal en los contagios registrados

SLP

Rubén Pacheco

El programa Escuela Segura, en colaboración con la Secretaría de Educación, ofrece capacitaciones y revisiones para prevenir consumo

SLP

Pulso Online

En una semana se combatieron 15 siniestros; más de 17 mil hectáreas han sido afectadas en lo que va del periodo.