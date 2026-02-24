Negocios deben cumplir con trampas de grasa

El titular de la Dirección de Gestión Ecológica y de Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, subrayó la importancia de que todos los negocios que preparan alimentos, especialmente en mercados municipales, cuenten con trampas de grasa como parte fundamental del manejo adecuado de residuos.

El funcionario explicó que desde el momento en que se otorgan autorizaciones o dictámenes en materia ambiental, la dependencia realiza inspecciones para verificar el cumplimiento de esta obligación. En los casos donde se detectan irregularidades, se procede conforme a la normativa, aunque destacó que la prioridad es que los establecimientos realicen las adecuaciones necesarias antes de llegar a una sanción.

Mendieta Rivera señaló que las trampas de grasa representan "el elemento más importante" en el procesamiento adecuado de desechos derivados de la preparación de alimentos, ya que evitan que residuos grasos lleguen al sistema de drenaje y generen problemas mayores. Además, indicó que los negocios deben contratar a una empresa particular que se encargue de la correcta disposición de estos residuos.