Ni al 50%, el avance de la Arena Potosí

Arena Potosí no se encuentra ni al 50% de su terminación al inicio del Congreso y Campeonato Charro San Luis Potosí 2023, la estructura no se encuentra terminada y todavía no se empieza a colocar los soportes metálicos del techo.

Los trabajos que se empiezan a vislumbrar es en la parte exterior pues se ha colocado bardas en prácticamente todo el perímetro del recinto, así como poco a poco se empieza a observar el resanado del concreto en la parte superior de la Arena.

A pesar que desde su inicio los trabajos de construcción no han cesado, Gobierno del Estado no terminó la obra para el evento que se tenía planeado y se espera que su construcción termine para principios del próximo año 2024.