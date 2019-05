"Ni Hacienda se libró del fraude de ex alcaldía"

Este jueves a temprana hora, la síndico municipal Alicia Nayely Vázquez Martínez, acudió a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia por supuesto fraude en contra de la anterior administración, la cual fue recibida a las 10:40 de la mañana.

En rueda de prensa, el tesorero municipal, Rodrigo Portilla Díaz informó que en la administración saliente "ni hacienda se libró del fraude".

Señaló que actualmente se deben 179 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de retención de impuestos a empleados.

Explicó que, aunque se han realizado los pagos necesarios para estar al corriente, sólo por recargos se pagaron 6 millones 600 mil pesos.

"La denuncia interpuesta es en contra de quien resulte responsable, sin embargo, señaló al ex tesorero municipal de los actos irregulares, por lo que invitó a que la Secretaría de Hacienda a que revise otros ayuntamientos para que se observe si existen situaciones similares".

"Es el impuesto más fácil de calcular, se tienen todas las pruebas y es una omisión por parte de la Tesorería que encabezó el ex funcionario que no le gusta que le diga algunos adjetivos y no se ha presentado aquí para indicarnos qué fue lo que sucedió".

Portilla Díaz señaló que se espera poner al corriente a la administración capitalina, con el pago de impuestos de los trabajadores al mes de diciembre, pero reiteró que más de mil millones de pesos fueron los que se llevó la anterior administración.