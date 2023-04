Eliminación del INSABI refleja su fracaso: Xavier Azuara

El diputado federal, Xavier Azuara Zúñiga dijo que la eliminación del INSABI que impulsa de manera exprés morena en la Cámara de Diputados no sólo refleja el claro fracaso de esta institución que llegó después del Seguro Popular, sino que representa poner aún más en riesgo el derecho a la salud de las y los mexicanos.



El legislador dijo que desde 2019 cuando se eliminó el Seguro Popular, el INSABI no brindó servicios de salud de calidad para las y los mexicanos, y ante su eminente estrategia fallida de salud, ahora su salida es eliminarlo en un absurdo intento de esconder sus errores.

Alertó que la propuesta que impulsa morena es solamente un cambio de control político y burocrático, pues de fondo no hay cambios que beneficien a la población sin seguridad social; no se resuelve el problema de falta de atención médica, no hay más recursos para unidades médicas y hospitales, no hay claridad en el nivel de atención de alta especialidad y no se atiende la falta de medicamentos.

"La eliminación de las funciones establecidas en la Ley General de Salud para el INSABI va a generar dudas operativas para la prestación de los servicios de salud que se traducirían en la negación o entorpecimiento de la atención médica, lo cual no puede detenerse más en nuestro país", dijo.

Apuntó que hoy el IMSS Bienestar no contribuye a crear un sistema público de salud unificado; por el contrario, generará mayor fragmentación y complejidad, pues no cuenta con la infraestructura, capacidad operativa y personal para hacerse responsable de las más de 35 millones de personas sin seguridad social.

Advirtió que la reforma que impulsa morena tiene aspectos preocupantes, pues se busca eliminar en la Ley los criterios para la definición de las enfermedades que causan gastos catastróficos, como el cáncer, el VIH y hepatitis; lo que ocasionará que quede a capricho del Gobierno ver si se atienden o no.

Además, con esta nueva reforma no se establecen obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, por lo que se repetiría la historia del fallido INSABI, el cual en tres años no entregó el informe de funcionamiento que le demandaba la Ley.

Finalmente dijo que Acción Nacional presentarán una iniciativa para que regrese el Seguro Popular, porque hoy México necesita urgentemente solucionar la ausencia de servicios públicos de salud, que están arruinando la economía de las familias y terminar la grave crisis de salud en que generó Morena.