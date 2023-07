Ni INE ni el Ceepac impugnarán cambio

Ni el Instituto Nacional Electoral (INE), ni el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) presentarán alguna impugnación a la iniciativa de reforma a la Ley Electoral de San Luis Potosí que retrasa el inicio del proceso electoral hasta el 2 de enero de 2024, misma que fue aprobada por mayoría por el Pleno del Congreso del Estado, el pasado miércoles 19 de julio.

La Junta Local Ejecutiva del INE en San Luis Potosí, señaló que como no les afecta el retraso del inicio del proceso electoral, es decir no registran ningún agravio no impugnarán la reforma recién aprobada en el Congreso del Estado.

“Nosotros respetamos la soberanía del pueblo y de los poderes del Estado. Hay un tramo de normatividad constitucional y legal en materia electoral que queda en la soberanía del Estado de San Luis Potosí”, expuso por medio de su equipo de Comunicación Social.

Agregó que ni al INE, ni al proceso electoral federal le afecta la pretensión de reforma local, pero que respeta si los partidos u otros actores políticos o ciudadanos se duelen de alguna vulneración de derechos por la iniciativa, “que lo hagan valer”, concluye.