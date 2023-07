Ni rateros, ni pendejos pide Xóchitl Gálvez

En su visita a la capital potosina, Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora por el PAN, precisó que para revertir el deterioro del país y rescatarlo pronto, debe cambiarse la tendencia y el sistema de gobierno actual y para ello se requiere “no ser ratero, ni huevón ni pendejo”.

Dijo que es precisamente por estas tres últimas características del actual régimen de gobierno, que se da poca importancia a la capacidad y se privilegia la lealtad, cuando precisamente la capacidad, la honestidad y el trabajo son las cosas que no se han encontrado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ante empresarios informó que hasta ayer por la tarde acumulaba 91 mil voluntarios manifestados vía digital para recabar firmas a su favor.

Dijo que su objetivo inicial era obtener la candidatura a la capital del país, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador la puso en la agenda nacional al impedirle acceder al Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica.

En conferencia de prensa organizada por el Consejo Empresarial Potosino, refirió que San Luis Potosí es el primer estado que visita después de haberse registrado como aspirante a coordinar el Frente Amplio por México y donde no existen recursos, pues en los eventos que sostendrá este día los empresarios y organizaciones son quienes cubren los gastos.

Agregó que con independencia de que haya diferencias internas en los partidos políticos del Frente, los exhortará a la unión por un mismo pro-

yecto nacional.

Dijo que las continuas menciones de López Obrador en su contra son machistas. “Decirle al presidente que me respete, no es agradable. Creo que el que está más espantado es mi marido, yo digo que estaría bien, me gusta, está interesante”, expuso.