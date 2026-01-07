Ni robos ni vandalismo en escuelas

Hasta el corte de ayer, martes 6 de enero, autoridades educativas y policiales de Soledad de Graciano Sánchez reportaron cero incidentes de robo o vandalismo en escuelas durante el periodo vacacional de invierno y de manera previa al regreso del cuerpo docente a cursos de capacitación a partir de hoy, miércoles 7.

El operativo "Escuela Segura", activado desde el primer día de vacaciones, parece haber dado buenos resultados con base en los rondines frecuentes alrededor de los centros educativos y la comunicación constante con directivos y padres de familia a través de grupos de WhatsApp en los que se reportó la presencia de personas sospechosas en las cercanías de las escuelas.

Además, la medida que se aplica desde hace ya varios ciclos escolares, de resguardar equipos de cómputo, audiovisuales y otros valores fuera de las escuelas, parece haber desanimado a ladrones y vándalos a realizar incursiones en las escuelas.

Este miércoles, las y los docentes retornan a las aulas para cursos de actualización y capacitación, en tanto que el próximo lunes 12, más de 55 mil niñas, niños y adolescentes volverán a los salones de clase del sector de educación básica en Soledad.

En el citado operativo de vigilancia escolar, participaron tanto la Dirección de Educación y Acción Cívica del gobierno soledense como efectivos de la Guardia Civil Municipal, pero la participación de madres y padres de familia, así como directivos de los centros educativos también fue determinante para lograr el deseado "saldo blanco" al cierre del periodo vacacional.