Ni semáforo rojo parará la industria

Es confuso que San Luis Potosí cuente con dos semáforos Covid-19, uno rojo, el emitido por las Secretaría de Salud estatal, de máximo riesgo y el federal, que pone a la entidad en nivel naranja, con un nivel epidémico alto, manifestó el presidente de a Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo.

Explicó que aunque esto puede generar confusión entre los empresarios, la realidad es que al menos en el sector industrial no habrá suspensión de actividades independientemente del color en el que se encuentre el semáforo.

"Aunque el semáforo este en rojo, prácticamente toda la industria por su condición de esencialidad, se encuentra laborando aún cuando el semáforo se encuentre en rojo", señaló.

Manifestó que serán principalmente las actividades comerciales las que si se puedan ver afectadas por el establecimiento de dos semáforos para medir la contingencia, uno a nivel estado y otro a nivel federal.

"Nosotros no tenemos el riesgo que la semaforización nos afecte, aunque esto no quiere decir que no nos preocupemos, pues tenemos que estar al pendiente de lo que ocurra con nuestro capital humano. Lo ideal sería que hubiera una unificación, aunque yo me iría por el semáforo estatal, pues es el estado el que ha estado al pendiente".