Niega Congreso licencia al "Mijis"

Pedro César Carrizales Becerra, alias "El Mijis" solicitó ayer licencia al cargo como diputado local, la cual fue rechazada por el Pleno del Congreso del Estado.

La votación concluyó con 10 abstenciones, 6 votos en contra y 4 a favor.

Recientemente, Carrizales Becerra informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) le otorgó el registro de candidato a diputado federal plurinominal de cuota indígena, por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El tema se trató en asuntos generales, donde María Isabel González Tovar, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exigió que los asesores de Carrizales Becerra también debían realizar el mismo trámite, debido a que realizan acciones proselitistas con el diputado.

La propuesta generó una discusión entre diferentes legisladores, quienes criticaron a sus colegas que no han solicitado permiso para separarse del cargo y atender sus campañas electorales.

Al respecto, Vianey Montes Colunga, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dijo que, aunque respeta la decisión de sus colegas, lo más prudente era otorgarle el permiso.

"No hay ningún impedimento, al menos no en este Congreso para negársela. Si se están quejando de que no viene, pues yo creo que lo mejor era otorgarle la licencia; que él tiene todo el derecho de apelarlo", comentó.