Niega Gobierno despidos masivos

El oficial mayor del Gobierno del Estado, Noé Lara Enríquez, informó que el Gobierno del Estado respetará siempre los derechos laborales de la burocracia, por lo cual, desmintió que se estén dando despidos masivos de personal sindicalizado o de base.

"Este gobierno no ha atropellado los derechos de los trabajadores y nunca se hará, no tenemos nada en contra de los trabajadores, somos respetuosos de sus derechos. No hemos corrido a nadie, la gente que quiera trabajar tiene abiertas las puertas", dijo el funcionario.

Contrario a lo dicho por el Oficial Mayor, el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabadoras del Gobierno del Estado denunció apenas el sábado que 72 de sus afiliados habían sido despedidos.

"Aunque el oficial mayor Noé Lara Enríquez, lo niegue", dijo entonces Ana Verónica López Chávez, secretaria general del SITTGE.

En cambio, Noé Lara aseguró que los logros y conquistas que han tenido los trabajadores serán respetados.

Agregó que en este gobierno se acabaron los "amiguismos y compadrazgos", además de que el objetivo es hacer más eficiente la administración pública, por lo que donde falte gente habrá un reforzamiento.

Reiteró que no hubo despidos masivos, "simplemente había, por administraciones anteriores que hicieron contrataciones de manera irresponsable, cerca de 500 personas bajo el esquema de honorarios a quienes se les terminó el contrato".