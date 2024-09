Niega S. Rocha distanciamiento con E. Galindo

Sara Rocha Medina, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, dijo no tener información de que el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos vaya a renunciar al tricolor con parte de su equipo.

Aseguró que no hay distanciamiento con el alcalde capitalino, e incluso permaneció con él durante el evento del informe de actividades del gobernador Ricardo Gallardo, no así en el informe de Enrique Galindo, al que no asistió.

Dijo que ella se tomó fotos con el gobernador como diputada local, pero se negó a profundizar en el tema, luego de ser cuestionada por su proceder como dirigente del tricolor.

Cuestionada acerca del rumor de que tanto él como diversos funcionarios públicos Sara Rocha se cambiarían de partido, entre los que incluye a los dos síndicos, es decir Víctor Salgado Delgadillo y Maribel Lemoine Loredo, Joel Ramírez Díaz y Martín Juárez Córdoba, dijo que cada quien es libre de tomar la decisión que quiera porque es un asunto personalísimo.

Aseguró que ella tiene una historia que contar de cada personaje, pero la decisión o no de permanecer en el PRI, es estrictamente personal.

La dirigente del partido no profundizó la posibilidad de que los funcionarios y el presidente municipal se retiren del tricolor, y se resistió a tocar más de fondo el tema, por considerar que no es una decisión institucional, sino personal.