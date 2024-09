Se invitó al presidente de España, no al Rey: Sheinbaum

Luego que el gobierno de España decidió no asistir a su toma de protesta como Presidenta de México el 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué decidió no invitar al rey Felipe VI.

Sheinbaum indicó que la invitación no fue girada a Felipe debido a que no contestó una carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que reconozca los "agravios" cometidos en la Conquista.

En un comunicado de prensa, Sheinbaum indicó que en julio pasado se envió una nota diplomática, por medio de la cual se invitó al presidente español, Pedro Sánchez Castrejón a asistir a la ceremonia del 1 de octubre.

"Hace un par de días me llamó y conversamos sobre el particular", dijo. Precisó que se invitó solamente al presidente de España.

Detalló que el 1 de marzo de 2019, el presidente López Obrador envió de manera personal, a Felipe VI, rey de España, una misiva en la que, con motivo de la celebración de los 200 años de la vida independiente y casi 2 siglos de la fundación de Tenochtitlan, le proponía "que se trabaje en forma bilateral, en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021, una ceremonia conjunta al más alto nivel".

"Que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones, una nueva etapa, plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos Estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico, los causes para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal", comentó Sheinbaum.

"Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación y posterior a ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un comunicado de prensa", detalló.

Agregó que hasta el momento, esta circunstancia no ha sido aclarada ni respondida de forma directa al gobierno de México.

"México y España comparten una sólida relación de amistad, con importantes vínculos económicos, turísticos y culturales", dijo.

"En momentos cruciales de la guerra civil del país ibérico, México fue un aliado solidario y un destino generoso para muchos españoles republicanos. Precisamente por todo ello, nuestra relación se beneficiaría con una renovada perspectiva histórica, acorde al desarrollo de nuestros pueblos y en la que el reconocimiento cabal a nuestras identidades, sea el eje de una relación respetuosa, sólida y fructífera", agregó.

Sheinbaum mencionó que para el gobierno que encabezará a partir del 1 de octubre de 2024, el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental para continuar avanzando en la transformación de nuestra vida pública, pues es ahí donde se encuentra la raíz de la grandeza cultural de México.

- Destaca Sheinbaum reforma de AMLO

En este sentido, dijo la presidenta electa, es relevante mencionar que la propuesta enviada el 5 de febrero por el presidente López Obrador para reconocer los derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y Senadores.

"Confío en que esta circunstancia, que hoy pone de manifiesto nuestra diversidad de opiniones, sea también punto de partida para que México y España encuentren pronto nuevas vías de entendimiento basadas en nuestras soberanías y respeto mutuo, en beneficio de nuestras naciones y nuestros pueblos", expresó.

AMLO respalda a Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, de no invitar al rey Felipe de España a su toma de posesión el próximo 1 de octubre.

"Si ya la presidenta electa fijó postura sobre este asunto, yo la apoyo, la respaldo y creo que muchos mexicanos, millones de mexicanos", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 25 de septiembre en Palacio Nacional.

Estamos hablando de diferencias con la monarquía española, a la que se solicitó que ofrecieran una disculpa a los pueblos indígenas de México por las atrocidades cometidas durante la invasión europea y no hubo respuesta, declaró.