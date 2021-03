Niega Salazar fracaso de app de la Segam

La titular de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno potosino, Yvette Salazar Torres, negó que la aplicación "AireSLP" para teléfonos móviles sea un fracaso por el uso limitado que actualmente tiene entre la población, sino que, al contrario, su creación sienta un precedente importante en temas ambientales y su cobertura seguramente se irá ampliando.

Reveló que el costo de todo el proyecto de desarrollo e implementación del sistema que a final de cuentas se refleja en la app, el cual se hizo de la mano del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), fue de 500 mil pesos a lo largo de un año, hasta su presentación en marzo del año pasado.

Dijo ver la app como "un logro de esta administración, ya que es una herramienta que antes no existía y que ha costado mucho esfuerzo lograr que esté disponible. Creo que aquí en San Luis Potosí, la aplicación no es de mucho uso entre la población porque no tenemos una situación crítica de calidad del aire, a diferencia de lo que pasa en la Ciudad de México o en capitales como Monterrey o Guadalajara, donde el problema está presente en la vida diaria de sus habitantes".

Salazar Torres reconoció que sí se deben hacer mayores esfuerzos de divulgación "con apoyo de los medios de comunicación. Que los contenidos de la aplicación se divulguen, por ejemplo, como se divulga el pronóstico del clima. Que otros sectores, como el de Salud, también hagan uso de la aplicación y no sólo personas como los deportistas", concluyó.