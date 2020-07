Niega Sonia Mendoza ser una corrupta

A través de su perfil en Facebook, la diputada local Sonia Mendoza Díaz respondió ayer mismo a medios nacionales que la señalan por ser parte del grupo de senadores que, en julio del 2014, podrían haber sido coaccionados para aprobar la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.

Mendoza Díaz expresó en su red social que "el hecho de haber sido parte del Senado de la República e integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, no me hace parte de un hecho delictivo, de algún sistema de corrupción o de alguna negociación oscura durante la reforma energética".

Puntualiza que "es muy lamentable que en San Luis Potosí se utilicen los medios de comunicación para enlodar a una mujer, por la simple razón de tener aspiraciones políticas".

Pido a los medios de comunicación "que muestren un dato concreto de su afirmación, pues el hecho de cortar y pegar una imagen, no es sinónimo de tener pruebas para enlodar a una persona".

Afirmó tener la conciencia tranquila, ya que "en el Senado hice mi trabajo, participé en las Reformas Estructurales conforme a la plataforma política de Partido Acción Nacional (PAN)".

"Yo voté a favor, pues así se estaba impulsado en la plataforma política de Acción Nacional. Hacer mi trabajo, no me hace parte de ninguna corruptela. Si tienen videos o grabaciones que las muestren y si algún legislador actuó mal que sea sancionado. Pero en tanto, no hay derecho a acusar, señalar, imputar hechos de corrupción a otras personas".

Sonia Mendoza concluyó: "me da mucha tristeza ver cómo la política potosina sigue siendo de machos, donde una mujer no puede aspirar a más porque empiezan las guerras de lodo. Si nos quieren dejar fuera de una contienda, trabajen y ganen con votos, ganen trabajando con la gente, cumpliendo sus compromisos. Ese es el verdadero reto, que fácil es enlodar a un contrincante político, más cuando es mujer".