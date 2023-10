Niegan costo extra por “clínicas rosa”

Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, afirmó que la ampliación del programa de clínicas rosa no implicará más gastos, a pesar de que el contrato firmado con la empresa proveedora dura sólo cinco meses y vence este lunes.

El contrato costó 68.2 millones de pesos y la atención incluye consultas médicas, dentales, exámenes de la vista y de laboratorio, así como entrega de medicinas para mujeres en 11 consultorios del estado.

En entrevista, Noé Lara reconoció que la vigencia corresponde al período del 17 de abril al 18 de septiembre, pero que existe la posibilidad de extenderlo al resto del año en curso.

“Por ello se habla de esa cantidad del presupuesto que se menciona. Es que comprende en su caso la posibilidad de cubrir hasta el fin de año, no, no, no, es con la misma cantidad”, aseguró.

Con todo y que el contrato marca los 68.2 millones de pesos por cinco meses, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona afirmó recientemente que corresponde a un gasto anual.

Días después la Oficialía Mayor reconoció que se valoraba la posibilidad de la ampliación.