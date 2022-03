Niegan que consulta indígena esté en riesgo

No está en riesgo la realización de una mesa de participación indígena, instruida por una sentencia de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, sostuvo Paloma Blanco López, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).



Un reporte del Instituto Nacional Electoral (INE), valoró que el recorte presupuestal para este año sufrido por el Ceepac, pone en riesgo la celebración de una consulta indígena municipal y el acatamiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En entrevista, la consejera presidenta explicó que la mención relativa a una consulta es incorrecta, dado que se trata de la creación de una mesa indígena de participación, ordenada por dicho órgano jurisdiccional y darles continuidad a los trabajos elaborados por la Comisión Temporal de Inclusión.

Reportó que, para dar cumplimiento a la resolución de la Regional Monterrey, el Pleno del Ceepac contempló un presupuesto de 900 mil pesos "y en realidad tampoco es un gasto (enorme)", dijo.

Refirió que, si bien existe una negativa de ampliar el presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado (Sefin), en la actualidad el Organismo Público Local Electoral (OPLE) tiene depositadas las ministraciones de enero y febrero, y están al corriente las prerrogativas de los partidos políticos.

"Me parece que un poquito de la información de la nota, entiendo que fue de un informe que es pasado y que justamente ahorita tiene esa actualización. Entonces, no hay ningún riesgo de que no se realice esa mesa", concluyó.