Nina se resiste a perder bonos de burócratas

La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado (SUTSGE), Bernardina Lara Argüelles aseguró que la ley, las minutas, las actividades laborales y demás, son las que norman la relación laboral entre Gobierno del Estado y el sindicato, con vinculación obligatoria, y por ello, el Gobierno del Estado, no puede tomar decisiones unilaterales que son contrarias a derecho, como la desaparición de bonos.

La funcionaria dijo que conoce las declaraciones del Ejecutivo en torno a la desaparición de bonificaciones de los trabajadores sindicalizados, pero es algo que no puede hacer solo; para eso se necesita el acuerdo de los trabajadores y este no se presentará nunca.

"Si persiste en su error, y el Congreso del Estado aprueba su Iniciativa de Ley de Egresos, tal como el Gobernador lo manifiesta y el Congreso lo hace sólo porque así se lo pide el Ejecutivo, es de imposible aplicación por ser contrario a Derecho; además son acciones que agreden a los trabajadores y repugnan a la razón".

Dijo que no se puede confiar en lo que dice un Oficial Mayor, que se presentó ante el SUTSGE diciendo que no acudían a cortar cabezas, ni a correr sindicalizados; pero ya se vio que a esta fecha el funcionario no tiene palabra y conforme dice una cosa hace otra.

Aseguró que ante estas circunstancias, "manifestamos que entre todos tomaremos las decisiones necesarias".