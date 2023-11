No afectará salida de regidores: JDHD

El secretario general del Ayuntamiento capitalino, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, expresó que las y los regidores que se separen del cargo para contender en las elecciones del 2024 estarán en pleno derecho de hacerlo y garantizó que la marcha de la administración municipal no se verá afectada por la salida de los aspirantes.

“En primer lugar, debemos aclarar que es un derecho y una oportunidad. Tengo muy presente que la mayoría de las y los regidores son muy jóvenes. Su aspiración es legítima y se dará dentro del marco de sus propios institutos políticos”, dijo el entrevistado.

En el caso de que se diera una renuncia, mencionó que se llamaría de inmediato a las o los suplentes para que la marcha de la administración municipal y en particular, del cuerpo edilicio, no se detenga. “El retiro de uno o varios regidores no implicaría detención alguna de las actividades del Ayuntamiento”.

Hasta el momento, informó Hernández Delgadillo, “ninguna regidora o regidor me ha manifestado interés en separarse del cargo para buscar otro puesto de elección popular; no sé si alguno lo ha hecho ante el presidente municipal, pero estamos dentro de los tiempos propicios. Quizás algunos de ellos, en los próximos días, expresen públicamente su deseo en lo que, insisto, es su legítimo derecho”.