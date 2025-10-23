No alcanza Predial para servicios en Valles; buscan aumento

Para el ejercicio fiscal 2026, es posible que se solicite un incremento en las actualizaciones del Impuesto Predial, estimó David Medina Salazar, presidente municipal de Ciudad Valles.

Refirió que el ayuntamiento huasteco tiene un problema serio con la recaudación de dicho gravamen, pues en la actualidad la Tesorería Municipal registra una cartera vencida de 300 millones de pesos.

El edil vallense subrayó que la mayoría de los contribuyentes deudores con el municipio, corresponden a propietarios de inmuebles de grandes dimensiones, localizados en la mancha urbana.

En entrevista, consideró que el pago promedio de poco más de 300 pesos, resulta un impuesto muy "simbólico" para la ciudadanía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"En Valles tenemos un problema muy serio, el predial es muy simbólico (...) el predial hoy no cubre ni siquiera el alumbrado público y la recolección de la basura", externó el alcalde por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).