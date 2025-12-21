logo pulso
No confiables, las cifras de desaparecidos

Señala la fiscal del Estado que puede haber datos duplicados en el registro nacional

Por Rubén Pacheco

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
No confiables, las cifras de desaparecidos

La información actual sobre las personas desaparecidas y no localizadas de San Luis Potosí no son confiables, asumió María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Justificó que la información no es fiable, porque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), es nutrida por las fiscalías estatales, la propia entidad federal y familiares de las personas sin ubicación.

Por lo tanto, algunas fichas de búsqueda pueden duplicarse y, con ello, incrementa la estadística de personas en dicha condición, añadió a la fiscal general.

Asimismo, recordó que el gobierno federal trabaja en la creación de una plataforma y un banco nacional, donde únicamente las procuradurías y las fiscalías de los estados compartan la información, a fin de evitar la duplicidad de los datos de búsqueda.

En entrevista, la fiscal consideró que una vez en operación, el esquema federalizado permitirá que la estadística sea más efectiva y fidedigna.

"No son confiables todavía, porque existen diversas autoridades que suben la información, y eso hace que se duplique el número (de fichas de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas)", concluyó García Cázares.

