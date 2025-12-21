No confiables, las cifras de desaparecidos
Señala la fiscal del Estado que puede haber datos duplicados en el registro nacional
La información actual sobre las personas desaparecidas y no localizadas de San Luis Potosí no son confiables, asumió María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Justificó que la información no es fiable, porque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), es nutrida por las fiscalías estatales, la propia entidad federal y familiares de las personas sin ubicación.
Por lo tanto, algunas fichas de búsqueda pueden duplicarse y, con ello, incrementa la estadística de personas en dicha condición, añadió a la fiscal general.
Asimismo, recordó que el gobierno federal trabaja en la creación de una plataforma y un banco nacional, donde únicamente las procuradurías y las fiscalías de los estados compartan la información, a fin de evitar la duplicidad de los datos de búsqueda.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En entrevista, la fiscal consideró que una vez en operación, el esquema federalizado permitirá que la estadística sea más efectiva y fidedigna.
"No son confiables todavía, porque existen diversas autoridades que suben la información, y eso hace que se duplique el número (de fichas de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas)", concluyó García Cázares.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Refuerzan barrido mecánico en vialidades del poniente de la capital
Redacción
Labores de limpieza en avenidas y pasos a desnivel de alta afluencia.
Ayuntamiento refuerza seguridad y regula pirotecnia, informa Galindo
Redacción
Enrique Galindo informó sobre operativos de vigilancia y el programa "Cohetón" en la capital potosina.
Más de mil funcionarios municipales reciben certificación en 2025
Redacción
Servidores públicos de los 59 ayuntamientos concluyeron un programa de capacitación coordinado por la CEFIM.