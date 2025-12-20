logo pulso
Registro nacional de desaparecidos no es confiable: García Cázares

La titular de la FGE señaló que hay duplicidad en las fichas de búsqueda

Por Rubén Pacheco

Diciembre 20, 2025 12:57 p.m.
A
María Manuel García Cázares/Foto: Alberto Martínez/Pulso

María Manuel García Cázares/Foto: Alberto Martínez/Pulso

Las cifras actuales de personas desaparecidas y no localizadas de San Luis Potosí, no son confiables, asumió María Manuel García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Justificó que la información no es fiable, porque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (RNB), es nutrida por las fiscalías estatales, la propia entidad federal y familiares de las personas sin ubicación.

Por lo tanto, algunas fichas de búsqueda pueden duplicarse y, con ello, incrementa la estadística de personas en dicha condición, añadió a la fiscal general.

Recordó que el gobierno federal trabaja en la creación de una plataforma y un banco nacional, donde únicamente las procuradurías y las fiscalías de los estados compartan la información, a fin de evitar la duplicidad de los datos de búsqueda.

90% de fichas de búsqueda, por casos de índole familiar: FGE

Una menor se fue de casa porque sus padres la pusieron a lavar los platos, ejemplificó García Cázares

SLP

Rubén Pacheco

La titular de la FGE señaló que hay duplicidad en las fichas de búsqueda

