logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Fotogalería

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

No denunció la mujer arrojada de auto: SSPC

Por Rubén Pacheco

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
No denunció la mujer arrojada de auto: SSPC

Aunque se investiga el hecho, hasta el momento no se tiene conocimiento de la existencia de alguna denuncia presentada por la mujer que fue lanzada de un automóvil en movimiento este fin de semana en la capital, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

El sábado pasado circuló un video en redes sociales, donde se observa como la mujer es arrojada de la unidad vehicular, en la calle Precursores de la Revolución de la colonia Juan Sarabia.

Al respecto, el mando policial refirió que el asunto fue comentado al interior de la Mesa de Paz y Seguridad, obteniéndose respuestas negativas, es decir, ni el número de emergencia 9-1-1, la policía municipal capital y tampoco la Policía de Investigación (PDI) tenían reporte de una mujer agredida.

Reveló que tras conocer lo sucedido, la SSPC envió a elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) al lugar de los hechos para tratar de recopilar indicios, sin embargo, no se obtuvo mayor información.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Expuso que, si bien se indaga si la videograbación difundida es verídica o no, hay confianza de que la mujer presente la denuncia penal respectiva. "Que no lo deje así, que denuncie", añadió. 

Juárez Hernández exhortó a la víctima acudir con las autoridades para denunciar la agresión sufrida, ya sea al número de emergencia, vía anónima o directamente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de comenzar con las averiguaciones.

"Hasta el momento no tenemos un reporte más que ese video que se expuso en las redes. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional
    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional

    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional

    SLP

    Redacción

    La dependencia informó resultados de 2025

    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales
    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales

    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales

    SLP

    Redacción

    Anuncian demolición de palapas en mal estado

    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas
    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas

    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas

    SLP

    Rolando Morales

    El alcalde señaló que dicho ajuste no corresponde a la política de sueldos en el Ayuntamiento

    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP
    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP

    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP

    SLP

    Pulso Online

    Un número considerable de jóvenes ya han comenzado a crear sus cuentas y a registrar su información, informó la casa de estudios