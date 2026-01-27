Se deslinda la fiscal de proceso contra un taxista

Después de la manifestación de ruleteros y familiares del taxista vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva justificada por el accidente vehicular el pasado 16 de enero en la carretera 57, donde fallecieron dos jóvenes, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), sentenció que el juzgador fue quien determinó la medida de encarcelamiento preventivo.

En el incidente murieron los hermanos Jaasiel de 19 años y Evelyn de 14 años, quienes se movilizaban en dicha vialidad en el tramo de la avenida Topacio y la avenida Dalias, en la colonia Jardines del Sur.

La fiscal general confirmó que, durante la audiencia de vinculación a proceso, se presentó un video donde se aprecia el momento de la colisión entre el taxi y el automóvil particular, y con base en ello el juez de Control tomó dicha decisión.

Por lo tanto, García Cázares adujo que el impartidor de justicia obtuvo elementos suficientes para dictar como medida cautelar, mantener recluido al conductor de transporte público de alquiler.

"El juez resolvió dejar vinculado a proceso al taxista. Yo tengo entendido que se exhibió un video, sin embargo, el juez fue el que determinó finalmente vincularlo a proceso por el homicidio y los daños", concluyó.

Aunque el año pasado decrecieron 1.5 por ciento las investigaciones penales por homicidio culposo en hechos de tránsito en el estado de San Luis Potosí, en comparación con el 2024, entre enero y junio del 2025 los accidentes se ubicaron como la cuarta causa de muerte en la entidad.