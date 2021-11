No difundan información falsa, responde el PAN tras acusaciones sobre supuesto "recorte" de padrón

El Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN consideró de graves las acusaciones sobre la supuesta eliminación de militantes del padrón panista, pues indicó que esas atribuciones no las tiene nadie en el estado, siendo un trámite que solo se puede hacer a través de las instancias nacionales del partido.

Explicó que la única manera de renunciar voluntariamente a la militancia es a través de una manifestación escrita, misma que debe estar integrada por una copia de su credencial de elector, por lo cual indicó que este proceso sólo puede ser realizado de manera personal por quienes desean terminar con su militancia.

Aguilar Hernández añadió que durante 2017 y 2019 se realizaron programas de actualización y refrendo, los cuales se implementaron en todo el país por acuerdo del mismo Instituto Nacional Electoral, donde hubo militantes que desde 2017 no actualizaron sus datos y en 2019 se dio otra oportunidad de actualizarlos, sin embargo no lo realizaron.

Consideró muy delicado que se hagan estas declaraciones a la ligera, pues indicó que no tienen fundamento e incluso confunden en un momento importante para el partido en el Estado, "no podemos dar información falsa, que daña y confunde a la militancia, no es responsable", señaló.

El líder estatal del partido, invitó a quienes han hecho estas declaraciones con dolo a conocer los procesos y estructura del Partido, pues señaló que tener la información clara es fundamental para no confundir a las y los panistas.

Finalmente, llamó a la militancia a participar, acercarse al proceso de renovación y trabajar para fortalecer al Partido, así como llamó a las candidatas a mantener una campaña de respeto con Acción Nacional y guiadas por los estatutos internos.