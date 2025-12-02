logo pulso
No es personal: no son ayuntamiento ni fueron electos, afirma Serrano

Agregó que el análisis a los regidores se abrió por una noticia criminal.

Diciembre 02, 2025 06:13 p.m.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano, sostuvo que la revisión del caso Villa de Pozos se hará con estricto criterio jurídico y sin consideraciones personales. Recordó que quienes integran el Concejo Municipal no son un ayuntamiento ni fueron electos, sino designados por el Congreso, y por lo tanto deben sujetarse al marco institucional que les dio origen.

"Tengo miedo de que me maten", dice Lemoine; señala a Aradillas y a Serrano

La concejala de Villa de Pozos denunció amenazas por su postura crítica hacia la administración municipal

Sin mencionar nombres, Serrano señaló que el análisis legislativo se abrió tras una presunta conducta delictiva que generó una "noticia criminal" y que obliga a las autoridades competentes a fijar postura.

El señalamiento ocurre en medio del reciente escándalo por un audio filtrado de una sesión de la Comisión de Hacienda, donde supuestamente una concejal habría condicionado su voto a cambio de dinero; sin embargo, la propia Maribel Lemoine calificó hoy el material como parte de una campaña en su contra y afirmó incluso temer por su vida.

Serrano afirmó que el Congreso está recabando información para determinar el estatus del caso y deliberar conforme a la ley. Dijo también que ha observado en algunos concejales un "gran desconocimiento" del marco jurídico, particularmente cuando buscan asumirse como un cabildo surgido de elección: "No es el caso", reiteró.

El legislador aclaró que un amparo promovido por un particular, y no por el Congreso, fue lo que impidió realizar la elección municipal en su momento. "Ahí está la causa; alguien no quiso que hubiera proceso democrático", sostuvo.

Por ahora, el Congreso continúa con la valoración jurídica. Si se determina que hubo comisión de un delito, corresponderá a las autoridades competentes actuar conforme a los procedimientos administrativos o penales que marque la ley.

