"No ha sido sencillo combatir incendio en Wirikuta", admite Carreras

Ante los reclamos de habitantes de Villa de Guadalupe y de Real de Catorce por el manejo "ineficaz" del combate al incendio en la región de Wirikuta, el cual no se ha podido sofocar, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, sostuvo que se hace el mayor esfuerzo que se puede y que no se ha escatimado en ningún momento.

Durante una reunión en Matehuala junto con autoridades de Sedena, Conafor, Protección Civil y las autoridades municipales afectadas, el mandatario potosino reiteró que no se levantará el operativo hasta que no se extinga por completo el fuego, además recalcó que no ha sido sencillo el combate y las condiciones climáticas lo han complicado aún más.

Por su parte, el encargado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Teodoro Morales Organista, explicó que la noche del domingo se tenía controlada la conflagración al 90%, pero los vientos de hasta 80 km/hr reavivaron las llamas en dos frentes, lo que hizo retroceder el avance y, por eso mismo, se decidió declarar al evento como "incendio de atención especial".

Precisó que esta declaratoria implica que ya no hay límite de recursos materiales y humanos que se necesiten para poder sofocar el incendio, por lo que se ha puesto a disposición toda la capacidad del estado y si no se ha podido entrar vía aérea ha sido estrictamente por cuestiones climáticas, no porque no se haya querido.