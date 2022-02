No habrá sanción para patrulleros cafres

El alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos descartó que pueda haber sanción para los agentes involucrados en accidentes con las nuevas patrullas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y sugirió que el tema debe ser, más bien, la pronta recuperación del estado de fuerza con la llegada de patrullas nuevas, de repuesto.

"Cuando (el accidente) es en el cumplimiento del deber, yo creo que no cabe sanción, sino al contrario. Yo creo que en general, se tiene un gran vicio en esto de observar la conducta de los elementos en todo momento y sancionarla, pero yo no soy así. Cuando he dirigido corporaciones (policíacas) he tratado de ser equilibrado, dividir muy bien las cosas", declaró.

"Si no hubiera sido en el cumplimiento del deber, se tendría que investigar, y si la investigación arroja que no hay responsabilidad, pues así es", añadió el edil.

En cuanto a si faltó pericia en el manejo de las unidades accidentadas, Galindo Ceballos dijo que siempre hay que capacitar a los agentes en todos los aspectos inherentes a su oficio: "Con o sin accidentes, siempre hay que capacitar".

Aclaró que más que a los videos que han circulado en redes sociales, él como alcalde atiende a los informes policiales y resultados de peritos en el tema.

Destacó que hubo una petición de auxilio del centro de inteligencia municipal o C4, un robo de material ferroviario, una persecución, etcétera, elementos que indican actividad policial en cumplimiento del deber.

Por lo demás, dijo que la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es la instancia indicada para juzgar el caso y que el tema principal, en realidad, debe ser que el estado de fuerza al servicio de la población no debe menguar.Concluyó diciendo que si es necesario reponer las patrullas accidentadas con nuevas unidades, se hará el trámite y él estará informando de la llegada de los vehículos de reposición.