No hay certidumbre jurídica: Coparmex

Luego de que el Poder Judicial autorizó al Poder Ejecutivo, a través de la UIF, congelar cuentas sin pasar por un juicio, la presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ana María Abascal Sáinz, advirtió que no hay certidumbre jurídica en México.

La dirigente empresarial dijo que finalmente son los mexicanos quienes quieren salir adelante, pero eso solo va a ocurrir si las autoridades trabajan para fortalecer el estado de derecho, precisamente la observación principal que permite concluir que en el contexto actual, la certidumbre jurídica no está vigente.

Precisó que hay una relación directa entre el funcionamiento de las leyes y la instauración de un estado de derecho, como factores directamente proporcionales a la certidumbre jurídica, que a su vez, permite el desarrollo del país.

Agregó que es muy complicado, sin el estado de derecho y sin la certidumbre jurídica, es muy complicado aportar al crecimiento económico del país.

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En pronunciamientos recientes, la autoridad judicial federal se deslindó de su responsabilidad de determinar la procedencia o en su caso improcedencia del congelamiento de cuentas como medida de prevención del lavado de dinero o en su caso, a criterio y por causales que lo ameriten.

Por el contrario, en el pronunciamiento de los ministros, acordaron ceder terreno a la Unidad de Inteligencia Financiera, para que congele cuentas a criterio de sus estudios, y proceda en contra de quien considere pertinente, hecho que algunos expertos han considerado como de riesgo para el uso de la disposición con fines diferentes a la administración de la justicia.