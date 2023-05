No hay denuncias formales por asesinato de perritos en El Paseo, afirma SSPC

Ante las denuncias de residentes del fraccionamiento El Paseo sobre nuevos casos de envenenamiento y ataques con armas punzocortantes a animales, tanto de la calle como de compañía de algunas familias, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guzmar Ángel González Castillo, aseguró que hasta el momento no se tienen denuncias formales ante la corporación.



Reiteró que estas denuncias deben hacerse a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) o incluso ante la Profepa, para poder actuar en consecuencia, pues la mayoría de las veces estas denuncias solo se hacen a través de redes sociales, pero no de manera oficial.

"Les queremos reiterar a los ciudadanos que las denuncias nos la hagan ante la Fiscalía o la Profepa para que de esa manera podamos actuar en apoyo de ellos; hasta el momento no tenemos nosotros conocimiento, por lo menos al 911, no se han reportado", expresó.

Agregó que en otros casos que sí les han reportado ha mostrado apoyo para rescatar animales que están siendo maltratados y se han dado rescates.

Al respecto, el fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, declaró que probablemente recibieron las denuncias, pero que no tiene actualizada la información.

Hace pocos meses, en este sector se registró el envenenamiento de dos o tres perros e igual número de gatos, situación que en su momento fue denunciada y con lo que se logró que ese tipo de actos no siguiera sucediendo, no obstante, según las palabras de González Castillo, las denuncias no han llegado de manera formal para que la GCE pueda actuar en consecuencia.