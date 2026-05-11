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No hay municipios en sequía en la entidad

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
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 San Luis Potosí cerró abril de 2026 sin municipios en categorías de sequía moderada, severa, extrema o excepcional, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México (MSM) publicado el 8 de mayo. El reporte federal indica que 21 municipios del estado se mantienen en condición D0, catalogada como "anormalmente seco", mientras que los 38 municipios restantes no registran actualmente alguna categoría activa de sequía.

Los municipios con condición D0 al 30 de abril son Aquismón, Tancanhuitz, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, Huehuetlán, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, Santa Catarina, San Vicente Tancuayalab, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tanlajás, Tanquián de Escobedo, Axtla de Terrazas, Xilitla, Matlapa y El Naranjo. Todos pertenecen a la cuenca del río Pánuco, en la región Huasteca.

La categoría D0 corresponde a condiciones anormalmente secas y representa déficit reciente de precipitación, aunque todavía no se considera sequía declarada.

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