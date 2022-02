No hay una sola barredora o grúa en buen estado y los inspectores de Comercio no tienen en qué moverse: Galindo

Respecto a una próxima compra o renta de vehículos para áreas diferentes a la de Seguridad y Protección Ciudadana, el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos precisó que se está evaluando el número y tipo de automotores necesarios, pero adelantó que serán austeros y que no habrá vehículos para funcionarios de primer nivel.

"Hay otro equipo, no de seguridad pública, que necesita la ciudad: Son barredoras; grúas para arreglar el alumbrado público, de las cuales no hay una sola en buen estado en este momento; vehículos utilitarios de los que carecen muchas áreas, por ejemplo la de Comercio Municipal, cuyos inspectores no tienen en qué moverse", comentó.

Enseguida, hizo el compromiso de que sean "vehículos austeros, los más económicos, que no representen un lujo, y tampoco se consideran vehículos para funcionarios de primer nivel".

Recordó que la administración pasada manejó un paquete de arrendamiento que incluía grúas, pipas, vehículos utilitarios en general y patrullas, contrato que terminó en julio del 2021 y que dejó al Ayuntamiento sin un parque de poco más de 240 vehículos.

En otro tema, el de las participaciones federales, Galindo Ceballos comentó que "como en todos los arranques de año, hay ajustes en las participaciones en el tema de temporalidad, es decir, cuándo llegan a la Secretaría de Finanzas y cuándo nos llegan a nosotros. Sin embargo, hoy estamos en una situación normal, regular".

Adelantó que hay buenas noticias para el municipio de la capital, pues "San Luis Potosí va a recibir un porcentaje mayor al del año pasado, un nueve por ciento más de participaciones federales para este año, lo cual es una muy buena noticia".

Con base en eso, dijo, se pidió al Cabildo su autorización para la creación de un fondo mediante la retención del 10 por ciento de las participaciones federales mensuales, "para enfrentar de mejor manera el fin de año, que siempre es complejo porque se suman muchos compromisos laborales y esta medida es como amarrarse el cinturón para que, con lo que llega de manera regular sacar adelante los proyectos y estar bien a finales del año", concluyó.