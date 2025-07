No observa Galindo ruptura al interior del PAN en SLP

El alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que no percibe ningún tipo de ruptura al interior del PAN y aseguró que el partido está fortalecido de cara a los próximos procesos electorales.

Algunas inconformidades se hicieron visibles recientemente, previo a la toma de protesta del nuevo Comité Directivo Estatal del PAN, encabezado por Verónica Rodríguez.

No obstante, Galindo Ceballos minimizó la protesta registrada a las afueras del CDE, señalando que se trató de un grupo reducido de militantes inconformes con la continuidad de la senadora.

"La verdad fue mínimo. Ponerlo en la justa dimensión, no había más de ocho manifestantes, y además, se sabe por qué y cómo; era un poquito para que no se viera bien ese evento, pero se vio muy bien. La verdad, como nunca, el PAN abrió sus puertas y me consta que abrió las puertas", puntualizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) agregó que es respetuoso de los procesos internos del PAN, así como de las expresiones de desacuerdo al interior del partido. Sin embargo, confió en que, rumbo a los tiempos electorales, el blanquiazul estará consolidado para afrontar los retos políticos.