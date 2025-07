Morena debe ser declarado narco partido, dice "Alito" Moreno

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, dijo que Morena "debe ser declarado narcopartido" por supuestos vínculos y pactos con el crimen organizado por parte de algunos de sus integrantes.

En un mensaje en redes expuso que Morena "se ha ganado ese título a pulso" debido a que sus candidatos realizan acuerdos con criminales, su dirigencia permanece en silencio y el gobierno federal actúa como cómplice o muestra cobardía ante la situación.

"La evidencia está en cada rincón de México tomado por el crimen. Morena no combate al narco, negocia con él. No defienden al pueblo, lo traicionan todos los días", dijo el también senador.

Reiteró que no se trata de una exageración sino de una realidad palpable y que quienes nieguen esta situación "o son muy ingenuos, o forman parte del pacto".