"No pasan de este año" pagos a maestros, Secretaría de Educación

SAN LUIS POTOSÍ, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Cedillo Torres, reconoció los retrasos y falta de pagos a profesores no sindicalizados de planteles Cebac (Centro de Bachillerato Comunitario), pero aseguró "que no pasará de este año" saldar los adeudos que se tiene con ellos.

De acuerdo a lo expuesto por Torres Cedillo, estos profesores no tienen prestaciones y es mediante un subsidio que se les retribuyen por sus servicios, el monto del adeudo con los Cebac es de 5 millones de pesos.

Luego de las manifestaciones del pasado miércoles donde los profesores aseguraron que desde el mes de junio no se les depositaba su salario, se logró llegar a un acuerdo con los afectados a quienes se les garantizó pagarles antes de terminar el año.

SEGE explicó que las gestiones para obtener los recursos se dieron en coordinación con el secretario de Finanzas, Salvador González Martínez, y la autorización de diputados para que se contemple el recurso en el presupuesto.

Finalmente, el secretario de Educación dijo que el siguiente paso con ellos será buscar que sus ingresos no dependan del subsidio y quede su sueldo de manera permanente.