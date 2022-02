No preocupa al PAN la posible salida de Gama

La intención del senador panista Marco Antonio Gama Basarte de renunciar a su militancia no se considera una forma de amago hacia la dirigencia, informó Verónica Rodríguez Hernández, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del blanquiazul.

En semanas anteriores, Gama Basarte se tomó una fotografía junto a dos perfiles del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) y derivado de ello reconoció que valora su salida del PAN y posible adhesión al instituto naranja.

Acompañada por liderazgos panistas, en conferencia de prensa, matizó que "definitivamente" los estatutos de Acción Nacional, no contemplan sanciones por tomarse una instantánea con personajes de otros partidos políticos.

"Todos tenemos que sentarnos por el bien de San Luis Potosí. Si somos responsables de lo que es mejor para la sociedad, tendríamos que estar dialogando constantemente. Eso no es ninguna razón para expulsar o sancionar a alguien", atajó.

Complementó que Josefina Salazar Báez, excandidata a la dirigencia estatal, también está invitada a formar parte del Comité. "San Luis Potosí y México, merece que estemos unidos, no solamente como militantes, sino como ciudadanos", señaló.

"Con Josefina he hablado. Hemos tenido gran comunicación, sin embargo, no hemos podido concretar cómo podría participar ella aquí en el Comité Directivo Estatal. No (me ha dicho que renuncia)", externó.