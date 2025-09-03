No prevé Galindo acudir a Banobras para financiamiento
"Hasta este momento hemos podido salir adelante con lo que tenemos", expresó
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, informó que hasta el momento el Ayuntamiento de San Luis Potosí no cuenta con ningún tipo de financiamiento o línea de crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
"Yo he tomado la decisión hasta hoy de no ir a una línea de crédito, no por otra cosa, sino para no dejar en problemas al ayuntamiento. Hasta este momento hemos podido salir adelante con lo que tenemos", así lo expresó el edil capitalino.
Cabe resaltar que el delgado local de Banobras, Armando Navarro Tapia, señaló que en la mayoría de los municipios de San Luis Potosí es necesario fortalecer la disciplina financiera y recibir acompañamiento técnico para acceder a esquemas de financiamiento para la consolidación de obras públicas.
Al respecto Galindo Ceballos señaló que la administración capitalina cuenta con la suficiente disciplina financiera para continuar realizando obras sin la necesidad de acceder a los esquemas de financiamiento que ofrece la mencionada institución.
Recordó que el año antepasado Banobras reconoció al ayuntamiento de la capital como uno de los municipios más disciplinados en este sentido, al registrar un incremento del 40 por ciento en su recaudación.
Afirmó que si existe el ofrecimiento por parte de Banobras para que la capital pueda solicitar una línea de crédito, debido a que el municipio cuenta con las condiciones necesarias para esta acción, por lo que adelantó que para las siguientes obras no es una posibilidad que se considere de forma inmediata.
"Por lo pronto no, yo creo que con lo que tenemos. Nuestra visión es que quisimos abatir el rezago de calles que nunca han tenido pavimento, hemos trabajado en eso", concluyó.
