No permitirá el Congreso exceso en alzas

La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado advirtió que no permitirá aumentos desproporcionados en los impuestos municipales que afecten a la ciudadanía, aunque mantendrá apertura al diálogo con los alcaldes que presenten sus propuestas de Ley de Ingresos 2026, señaló el diputado local César Arturo Lara, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El legislador recordó que en el proceso legislativo del año pasado hubo propuestas de aumento en algunos cobros municipales que fueron consideradas excesivas, por lo que tras la revisión en comisiones se optó por realizar modificaciones o, en su caso, rechazar planteamientos que representaban una carga injustificada para los contribuyentes.

“Si en este año existiera alguna pretensión de subir de manera desproporcionada los impuestos, lo tendríamos que revisar con mucha cautela y, sin duda, la decisión será resguardar a los ciudadanos en el tema del pago de impuestos”, declaró.

Lara subrayó que la Comisión Segunda de Hacienda está abierta a recibir y escuchar a cualquier presidente municipal, incluido el de la capital, Enrique Galindo Ceballos, siempre en un marco de diálogo institucional respetuoso.

“De mi parte no habría inconveniente en escuchar al alcalde de la capital o a cualquier otro edil que se acerque con su propuesta. El año pasado varios acudieron directamente al Congreso a entregar su documentación y tuvimos la oportunidad de saludarlos. Esa apertura seguirá siendo la misma”, enfatizó.

El diputado reiteró que la bancada del Partido Verde pondrá especial atención en que las Leyes de Ingresos municipales para el ejercicio 2026 sean equilibradas y que no representen un golpe a la economía familiar, especialmente en un contexto de presión inflacionaria y encarecimiento de servicios básicos.