No respetan restricciones en presa San José: PC

Pese a que hace cerca de un año se emitió una alerta de deslave por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en la presa San José, lo que causó la prohibición del acceso a personas, la Dirección de Protección Civil Municipal de San Luis Potosí señaló que las personas han sido omisas ante esta situación al retirar las barricadas que la autoridad coloca.

"Desgraciadamente, la población no respeta las barricadas que nosotros ponemos, pero sí se hacen recorridos diarios para revisar las condiciones de la presa", así lo explicó Adrián Cortazar, titular de Protección Civil.

Afirmó que a pesar del cierre y el constante monitoreo, se han registrado personas que ingresan a este espacio desde diversos accesos e incluso retiran las barricadas colocadas por las autoridades, por lo que reconoció, es uno de los principales retos al mantener el control de la entrada y salida de personas de la presa San José.

Ante estas condiciones destacó la necesidad de generar conciencias en los visitantes de este espacio, para que atiendan las indicaciones de las autoridades y eviten posibles riesgos, pues refirió incluso en los domingos incrementa considerablemente el número de personas que acuden a la zona pese a la restricción oficial.

