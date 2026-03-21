No se ´maquillan´ datos en delitos, afirma fiscal

No se "maquillan" datos sobre la incidencia delictiva, pues los principales delitos se clasifican conforme a las disposiciones y metodología del SESNSP, afirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Recientemente se reveló que casi el 10 por ciento de los delitos registrados en San Luis Potosí entre 2022 y enero de 2026, fue registrado bajo la categoría de "otros" en la contabilidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La fiscal general afirmó que, al generar los reportes al Secretariado Ejecutivo la información incluye la clasificación concreta de los ilícitos "y así lo informamos", añadió.

Exteriorizó la fiscal que el rubro de "otros" no viene considerado específicamente por el organismo federal, sin embargo, todas las conductas delictivas son incorporadas en las cifras oficiales.

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"Puede ser de diversa manera. Los principales, el Secretariado sí nos exige concretamente los primeros cinco días de cada mes, el número exacto, por ejemplo, de homicidio, robo de vehículos, feminicidios, de robo a casa habitación, robo de motocicleta; todos los principales", exteriorizó.

En entrevista, añadió que este 2026 se modificó el método de registro de varios delitos, debido a programas que implementa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.