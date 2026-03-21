logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

No se ´maquillan´ datos en delitos, afirma fiscal

Información que se da al SESNSP, incluye clasificación concreta de ilícitos

Por Rubén Pacheco

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
No se ´maquillan´ datos en delitos, afirma fiscal

No se "maquillan" datos sobre la incidencia delictiva, pues los principales delitos se clasifican conforme a las disposiciones y metodología del SESNSP, afirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Recientemente se reveló que casi el 10 por ciento de los delitos registrados en San Luis Potosí entre 2022 y enero de 2026, fue registrado bajo la categoría de "otros" en la contabilidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La fiscal general afirmó que, al generar los reportes al Secretariado Ejecutivo la información incluye la clasificación concreta de los ilícitos "y así lo informamos", añadió.

Exteriorizó la fiscal que el rubro de "otros" no viene considerado específicamente por el organismo federal, sin embargo, todas las conductas delictivas son incorporadas en las cifras oficiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Puede ser de diversa manera. Los principales, el Secretariado sí nos exige concretamente los primeros cinco días de cada mes, el número exacto, por ejemplo, de homicidio, robo de vehículos, feminicidios, de robo a casa habitación, robo de motocicleta; todos los principales", exteriorizó.

En entrevista, añadió que este 2026 se modificó el método de registro de varios delitos, debido a programas que implementa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Dejan vacía la mesa de seguridad: ocho alcaldes no asisten a sesión estatal
    Dejan vacía la mesa de seguridad: ocho alcaldes no asisten a sesión estatal

    Dejan vacía la mesa de seguridad: ocho alcaldes no asisten a sesión estatal

    SLP

    Redacción

    La reunión buscaba coordinar acciones frente a los retos de seguridad en sus municipios

    Tirar agua en SLP puede costarte hasta 6 mil 500 pesos
    Tirar agua en SLP puede costarte hasta 6 mil 500 pesos

    Tirar agua en SLP puede costarte hasta 6 mil 500 pesos

    SLP

    Redacción

    Sancionan fugas y descuidos en casas

    Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP
    Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP

    Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP

    SLP

    Redacción

    Gobierno anuncia ajustes, pero sin detallar cambios concretos

    Incumplen 90% de alcaldías con alza salarial a policías; habría sanciones
    Incumplen 90% de alcaldías con alza salarial a policías; habría sanciones

    Incumplen 90% de alcaldías con alza salarial a policías; habría sanciones

    SLP

    Rubén Pacheco

    "Puede haber hasta inhabilitaciones, porque es una ley", adelantó el gobernador