No se tolerará a comerciantes foráneos: García

En este cierre de año, no habrá ni un solo permiso para vendedores foráneos, advirtió el director de Comercio del Ayuntamiento de la capital, Jorge García, por considerar que los comerciantes venidos de otros estados son una competencia desleal para las empresas locales.

“En otros años, a estos vendedores no les daban permiso de operar en sus entidades de origen y se venían a San Luis Potosí porque aquí sí les permitían, pero ahora ya no será así. No con la actual administración municipal”, expresó el funcionario municipal.

Los foráneos, venidos de sitios como Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México y Michoacán, principalmente, llegaban a San Luis en grupos grandes, a bordo de autobuses, y todos con la intención de vender sus productos en el Centro Histórico, lo que por años perjudicó al comercio formal “de casa”, pues aquéllos se llevaban la mayor parte del dinero de los consumidores de fin de año.

Aclaró que muchos foráneos cuentan con permisos, pero que estos permisos son provisionales y no fijos. “Se revisan estos permisos, pero en lo general, les estamos diciendo que se regresen a sus estados a trabajar, pues así como allá sus autoridades están regularizando el comercio informal, así también lo estamos haciendo nosotros aquí”.